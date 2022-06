Pinamonti, l’Atalanta è la priorità per lui! Manca accordo tra club – Sky

L’Inter lavora sul calciomercato in entrata e in uscita. Uno degli oggetti più preziosi in uscita è sicuramente Andrea Pinamonti. L’attaccante piace a molti club ma secondo Gianluca Di Marzio c’è un club in cima alla lista.

PRIORITA’ – L’Inter ha un oggetto in casa che potrebbe fruttare un bel gruzzoletto, Andrea Pinamonti. Il calciatore ha passato l’anno scorso a Empoli facendo un’ottima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport Calciomercato l’Originale c’è un club preferito dall’attaccante, l’Atalanta. L’interesse di Fiorentina, Salernitana e Monza c’è sempre ma il giocatore ha messo in cima alla lista l’Atalanta. Ora ci sarà da trovare l’accordo tra i due club.

Fonte: Sky Sport