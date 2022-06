Monchi (ds Siviglia): «Sanchez e Dybala? Non abbiamo nessun interesse»

Sanchez è in uscita dall’Inter, sul giocatore è trapelata la voce di un interesse del Siviglia. Il DS degli andalusi, Monchi, ha negato la pista. Idem per Paulo Dybala

FAKE NEWS − Alexis Sanchez rimane un giocatore in uscita dall’Inter. Nonostante il suo contratto vada in scadenza nel 2023, l’Inter e il cileno si diranno addio con un anno di anticipo. Si è alla ricerca di una sistemazione. Tra le squadre che hanno mostrato interesse, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe proprio il Siviglia. Pista però smentita dal DS degli andalusi Monchi. Il dirigente ex Roma ha negato anche l’interesse nei confronti di Dybala, altro giocatore in orbita Inter. Queste le sue parole a Sportitalia mercato: «Pista Sanchez? Non è vera, non abbiamo nessun interesse. Stessa cosa per Dybala».