Esposito, prestito all’Anderlecht! Settimana prossima ufficiale – Sky

L’Inter saluta di nuovo Sebastiano Esposito. L’attaccante, dopo il prestito al Basilea, cambierà di nuovo casacca andando in Belgio all’Anderlecht. Ecco le ultime sull’attaccante.

ACCORDO – Niente Inter, ancora, per Esposito. La notizia uscita nei giorni scorsi viene confermata ancora una volta da Gianluca Di Marzio a Sky Sport Calciomercato l’Originale con il giovane attaccante che andrà in Belgio all’Anderlecht. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto e l’ufficialità arriverà ad inizio settimana prossima. Insomma, un’altra esperienza lontano da Milano per continuare a crescere e diventare sempre più maturo e pronto per l’Inter.

Fonte: Sky Sport