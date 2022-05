Perisic e Handanovic, si va verso il rinnovo! Ma due differenze – Sky

Buone notizie in casa Inter per quanto riguarda i rinnovi contrattuali. Secondo Andrea Paventi di Sky Sport, infatti, Samir Handanovic e Ivan Perisic sarebbero pronti a rinnovare. Anche se per quanto riguarda il croato è ancora tutto aperto.

RINNOVI – In casa Inter si lavora sia in campo, che fuori. Specialmente sul campo dei rinnovi contrattuali. Due dei giocatori sui quali le voci sono più calde sono Samir Handanovic e – specialmente – Ivan Perisic. Ecco la loro situazione, secondo l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, con due differenze tra anni e possibilità di rinnovo: «Da quelli che sono i rumors e la voglia dei giocatori, si va per un rinnovo di un anno per Handanovic e di due per Perisic. Sul croato però bisognerà ancora mettersi d’accordo sull’ingaggio, anche se la volontà è quella di restare».