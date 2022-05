Gosens, ci risiamo: ‘ennesimo’ debutto dal 1′. Inzaghi può permetterselo?

Gosens dopo essere tornato a disposizione per la sfida contro l’Udinese (entrato nei minuti finali), contro l’Empoli torna ad essere ancora il favorito per la fascia sinistra. Ma Simone Inzaghi in questo momento può fare veramente a meno di questo Ivan Perisic?

BALLOTTAGGIO – L’Inter prepara la sfida di venerdì contro l’Empoli, con l’obiettivo di vincere tutte le partite da qui al termine del campionato. Mai come in questo momento Simone Inzaghi ha bisogno di certezze, ma deve anche essere bravo a saper gestire al meglio le forze e tenere alto l’umore. Proprio per questo motivo, una delle notizie principali di oggi è il possibile impiego di Robin Gosens da titolare, con Ivan Perisic in panchina. Da quando è arrivato, il tedesco ha sfiorato più volte il possibile debutto da titolare. Per un motivo o per un altro, il tecnico ha deciso di puntare sempre e solo sull’ex Wolfsburg, e la scelta lo ha sempre ripagato. Questa volta la mossa potrebbe essere intelligente considerando anche la diffida del croato. Allo stesso modo, giusto anche concedere minuti a Robin Gosens, acquisto intelligente considerando il contratto in scadenza dello stesso Perisic. In questo momento, però, rinunciare all’esterno croato potrebbe rivelarsi controproducente. Lo testimoniano i numeri: due i gol consecutivi realizzati contro Bologna e Udinese, per un totale di 7 gol conditi da ben 8 assist in questo campionato. L’ultima parola adesso è di mister Inzaghi, in questo momento qualsiasi scelta – dettata dall’inesperienza scudetto -, potrebbe costare caro all’Inter.