Nainggolan-Inter, resta a sorpresa? Bivio di mercato: 2 possibilità. Conte…

Nainggolan potrebbe rappresentare un nuovo caso di mercato in estate. Dopo il fruttuoso prestito al Cagliari, il calciatore con ogni probabilità tornerà nell’Inter di Conte, ma dove proseguirà la sua carriera? Di seguito le ultime novità a riguardo, riportate da “Tuttomercatoweb”

FUTURO IN BILICO – Nella scorsa estate, dopo una stagione turbolenta, l’Inter ha deciso di non puntare su Radja Nainggolan. Il belga è stato mandato in prestito a Cagliari, ma gli alti costi non dovrebbero permettere ai sardi di trattenere il centrocampista. A questo punto si aprono due scenari per il futuro di un ex Roma: in primis uno scambio con un giocatore di pari o più alto valore. Occhio, però, anche a una nuova possibilità: visto l’alto stipendio da 4,5 milioni, il Ninja potrebbe anche restare agli ordini di Antonio Conte. E chissà che il tecnico dopo un anno non abbia cambiato idea sul belga…