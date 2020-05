Urzi nel mirino di Inter e Roma: sondaggi forti. 3-5-2 Conte: 2 problemi

Urzi ha attratto addetti ai lavori e top club dopo le ottime prestazioni con la maglia del Banfield. L’Inter è molto attenta sul talento classe 2000, ma non è sola: piace anche alla Roma. Di seguito le ultime novità da Fabrizio Romano per “Calciomercato.com”: tra i sondaggi e Antonio Conte

POCO ADATTO – Il nome di Agustin Urzi è studiato e conosciuto profondamente dalla dirigenza dell’Inter. Il legame con il mondo argentino, dopo Lautaro Martinez, resta forte, anche per Zanetti. I sondaggi di molti top club per Urzi non sono mancati, tra cui anche la Roma. Parliamo di un esterno abile nell’uno contro uno e di grande estro. Proprio per questo poco adatto per l’attuale sistema tattico di Antonio Conte. La dirigenza, inoltre, non ritiene il talento ancora pronto. Per questi motivi, i milanesi continueranno a monitorare il ragazzo, ma per il futuro.