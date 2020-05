Messi-Inter, rumors ancora vivi. Sogno o realtà? Zanetti e crisi Barcellona

Morais ha parlato con grande sicurezza di un possibile futuro di Lionel Messi all’Inter (qui l’articolo). L’esposizione dell’ex assistente di Mourinho riaccende i rumors, ma sarebbe davvero possibile? Ecco i possibili motivi del clamoroso trasferimento. Da Javier Zanetti alla frattura col Barcellona

NUOVI RUMORS – José Morais si è esposto sul futuro del 10: «Vedo Messi all’Inter. Credo che sia possibile perché lì c’è Javier Zanetti. Lui è come un fattore d’attrazione per tutti i calciatori argentini. Se la Pulce pensasse al una sfida diversa, il Vicepresidente potrebbe attrarlo. Per un calciatore argentino, andare all’Inter è come essere a casa. E’ un club che tratta in maniera particolare i calciatori argentini. Probabilmente proprio per Zanetti. Tutti i calciatori argentini che arrivano in nerazzurro sono straordinari e Messi potrebbe essere uno di questi».

SOGNO O REALTA’? – Le parole di Morais sono destinate a far discutere nelle prossime ore. A primo impatto, Messi lontano dal Barcellona sembra assoluta utopia e probabilmente così è. I rumors, però, non possono essere casuali e quasi mai lo sono. La crisi societaria e economica che sta vivendo il Barcellona potrebbe rappresentare un fattore da tenere in considerazione. Il fenomeno col 10 sulle spalle è l’epicentro blaugrana, ma basterà a trattenerlo anche in un momento di turbolenza evidente? L’Inter dalla sua è in netta crescita e la presenza di Zanetti potrebbe aiutare. Ad oggi, però, parliamo di un sogno a occhi aperti. Ma perché no, sognare può essere concesso a calcio fermo e mercato lontano, nella speranza che la realtà superi le aspettative.