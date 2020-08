Messi, Barcellona spaccato: la posizione del consiglio di amministrazione

Messi fa tremare il Barcellona con i dubbi relativi al suo futuro. Mentre Koeman, che ieri ha incontrato il fuoriclasse argentino (vedi articolo), afferma pubblicamente di voler costruire la squadra attorno a lui (vedi articolo) ESPN rivela che il consiglio di amministrazione blaugrana è spaccato sull’argomento

DISCUSSIONI INTERNE – Lionel Messi potrebbe lasciare il Barcellona dopo le delusioni incassate sia in Liga che in Champions League, con l’Inter che potrebbe clamorosamente approfittarne. Secondo ESPN, il consiglio di amministrazione blaugrana risulta spaccato sull’argomento: una parte vorrebbe trattenerlo a tutti i costi mentre l’altra vedrebbe di buon occhio una ricca cessione per investire poi sul mercato. I dubbi di Messi si concentrano principalmente sul progetto sportivo, che prevede inoltre le potenziali uscite di Luis Suarez e Jordi Alba. Il Barcellona, dal canto suo, continua a trincerarsi dietro al contratto dell’argentino e all’altissima clausola rescissoria. Il presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, spera ancora di poter convincere Messi a prolungare il contratto fino al 2023, anche se le trattative si sono attualmente arenate.

Fonte: espn.com