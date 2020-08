VIDEO – Europa League, trofeo in posizione grazie a… un ex Inter!

Come testimonia un video pubblicato dai canali social ufficiali della UEFA Europa League, il trofeo è arrivato a Colonia, in posizione per attendere Siviglia e Inter, grazie a… Lothar Matthäus!

TROFEO IN POSIZIONE – Tutto pronto per la finale di Europa League tra Siviglia e Inter, trofeo compreso. A posizionarla al suo posto, nello stadio di Colonia, ci ha pensato nientemeno che un ex nerazzurro, ovvero Lothar Mattäus. Nella speranza che, proprio quelle mani, possano portare fortuna alla squadra di Antonio Conte, pronta a tornare in campo in una finale europea dopo 10 lunghi anni.