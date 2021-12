Lukaku, possibile ritorno all’Inter? Spiraglio per giugno – Sky

Continuano a far rumore le parole di Romelu Lukaku. Secondo Manuele Baiocchini – giornalista di Sky Sport – potrebbe esserci uno spiraglio per un suo ritorno all’Inter.

RITORNO POSSIBILE – Così Manuele Baiocchini sul possibile ritorno di Lukaku all’Inter: «Facciamo una premessa e ricordiamo la cifra che il Chelsea ha sborsato per prendere Lukaku. È stata la cessione più importante del calciomercato italiano, con 115 milioni di euro. L’ingaggio, poi, è molto importante. L’Inter ha sostituito il belga nel modo migliore possibile, quindi non è semplice riprendere un giocatore così adesso. Un prestito al momento è fuori discussione. Nel caso in cui non si riuscisse a ricomporre questa fattura, a quel punto i tifosi dell’Inter potrebbero sperare di rivederlo in nerazzurro. Specialmente da giugno, se le cose dovessero rimanere così».