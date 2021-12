Dzeko, seconda positività al COVID-19: le partite saltate nel 2020

Edin Dzeko è risultato positivo al COVID-19 dopo il giro di tamponi molecolari svolti nella giornata di ieri. Non si tratta però della prima volta per l’attaccante bosniaco, risultato positivo al virus anche nel novembre del 2020.

SECONDA POSITIVITÀ – Non si tratta della prima positività al COVID-19 per Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, risultato positivo nel giro di tamponi svolto ieri in casa Inter (vedi comunicato), era già stato fermato dal virus anche nella scorsa stagione. Nello specifico dal 6 al 23 novembre del 2020, dove con la maglia della Roma fu costretto a saltare due partite. La speranza è che, questa volta, sia costretto ai box solo contro il Bologna visto anche il tour de force che attende la squadra nerazzurra nei primi giorni del nuovo anno.