Dzeko e Satriano niente Bologna-Inter causa COVID-19: emergenza in attacco

Brutte notizie per Simone Inzaghi: in vista di Bologna-Inter, infatti, è emersa la positività al COVID-19 di tre giocatori. Oltre ad Alex Cordaz, gli altri due sono Edin Dzeko e Martin Satriano. L’attacco dei nerazzurri, ora, è in piena emergenza.

ATTACCO IN EMERGENZA – La notizia era attesa ed è arrivata oggi (vedi comunicato): anche in casa nerazzurra sono emersi giocatori positivi al COVID-19. Il grosso problema, però, è che due di questi sono Edin Dzeko e Martin Satriano. In vista di Bologna-Inter, quindi, l’attacco di Simone Inzaghi è davvero ridotto all’osso. Alla luce degli ultimi fatti, restano a disposizione del tecnico soltanto Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, con Joaquin Correa che dovrà essere valutato in questi giorni. L’argentino ex Lazio non si è allenato ieri non avendo ancora ricevuto il permesso come tutti i rientranti dal Sud America. Sarà quindi necessario lavorare su altre alternative.