Lukaku, altra pretendente: stessa idea dell’Inter, incastro con Lewandowski

Lukaku tornerebbe volentieri all’Inter ma la prima opzione consiste nel lasciare il Chelsea. Ed ecco che adesso si presenta una nuova possibile destinazione. In Spagna – precisamente il quotidiano Mundo Deportivo – sono certi sull’incastro di mercato con Lewandowski

GIRO DI CENTRAVANTI – La decisione di Robert Lewandowski di lasciare il Bayern Monaco è nota. L’attaccante polacco è il primo obiettivo del Barcellona, che nel frattempo valuta un’alternativa. E quell’alternativa può essere Romelu Lukaku (vedi focus), già sul taccuino del Bayern proprio come sostituto di Lewandowski. Così come nel caso dell’Inter, anche il Barcellona ha le idee chiare sulla formula di trasferimento del centravanti belga. In prestito, visto che al Chelsea non vuole più restare. La prima opzione dell’ex numero 9 nerazzurro resta il ritorno all’Inter ma il Barcellona può diventare più di un piano B in caso di fallimento dell’operazione Lukaku-bis. E in quel caso, dovrebbe fallire anche l’operazione Lewandowski-Barcellona…

Fonte: Mundo Deportivo – Ferran Martinez e Sergi Solé