Mkhitaryan, Inter attende risposta e Roma non rilancia più: le ultime – Sky

Mkhitaryan-Inter non è ancora un matrimonio di mercato. Probabilmente manca poco alla fumata bianca, sempre più vicina dopo la decisione della Roma. Come riportato da Sky Sport, il vantaggio nerazzurro resta netto per strappare l’armeno ai giallorossi

COLPO VICINO – L’Inter si sente in vantaggio su Henrikh Mkhitaryan (vedi video), da cui attende a breve una risposta. E ha tutte le ragioni del caso. La Roma, infatti, non ha più rilanciato dopo l’ultima proposta. Che non sembra soddisfare il classe ’89 armeno. A riportarlo è Sky Sport, che conferma come l’opzione nerazzurra sia più probabile. Evidentemente, la possibilità di tornare a giocare in Champions League grazie all’Inter è un fattore determinante nella scelta di Mkhitaryan. Manca poco all’annuncio di un altro colpo a parametro zero?