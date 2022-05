Lazaro fa flop al Benfica, torna all’Inter. Sul futuro volontà chiara

Lazaro stasera concluderà la sua esperienza al Benfica, ma non è certo positiva. Per lui in arrivo il rientro all’Inter, senza però che la società creda particolarmente in lui.

ANCORA NEGATIVO – Per Valentino Lazaro il prestito al Benfica non ha certo portato i frutti sperati. Ventinove le presenze in Portogallo, senza gol, e spesso è rimasto in panchina. Stasera alle 21.15 ora italiana le Aguias giocheranno in casa del Paços Ferreira, nell’ultima giornata di Liga NOS. Poi tornerà all’Inter, perché il club di Lisbona non lo riscatterà. «Via dal Benfica? Per ora è così. Ma non è previsto che sarà sempre un giocatore in prestito», ha affermato a Laola1 il suo agente Max Hagmayr. Ma la seconda parte della risposta fa capire che si cercherà una cessione definitiva di Lazaro.