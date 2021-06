Lautaro Martinez, nessun contatto Inter-Atletico Madrid: altro obiettivo

Nonostante le voci che vorrebbero l’Atletico Madrid interessato all’acquisto di Lautaro Martinez dall’Inter, secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano non ci sarebbero stati contatti tra le due società.

NESSUN CONTATTO – Ancora tutto fermo per quanto riguarda l’interessamento dell’Atletico Madrid nei confronti di Lautaro Martinez. Tra la società spagnola e l’Inter, infatti, non ci sarebbero stati fin qui contatti ufficiali. I madrileni, al momento, avrebbero infatti altre priorità: Rodrigo De Paul e Hakan Calhanoglu per il centrocampo. A riportarlo è Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto di calciomercato, sul suo profilo ufficiale Twitter.