Jorginho: «I migliori auguri a Eriksen e alla famiglia, sia forte»

Durante la conferenza stampa di oggi (vedi articolo), Jorginho ha commentato quanto accaduto a Christian Eriksen nella partita di ieri, mandando i suoi migliori auguri al giocatore danese dell’Inter.

IN BOCCA AL LUPO – Anche Jorginho, durante la conferenza stampa di oggi, ha voluto mandare il suo sostegno a Christian Eriksen in seguito a quanto successo durante Danimarca-Finlandia. Il centrocampista del Chelsea e dell’Italia ha parlato in questo modo dell’accaduto: «Ho sentito molto quanto è successo, è stata una cosa veramente forte. Noi siamo al centro dello spettacolo, ma il calcio è più di questo: è la passione dei tifosi e il lavoro di chi ci aiuta dietro alle quinte. Il calcio non è bello solo per quanto avviene in campo, ma anche per tutto questo. A nome di tutti faccio i miei migliori auguri a Eriksen e alla sua famiglia, gli dico di essere forte»