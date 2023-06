Koulibaly verso l’Arabia, Lukaku no! All’Inter tocca attendere − Sky

Koulibaly e Lukaku tentati dall’Arabia Saudita, ma il belga vede solo l’Inter. L’ex Napoli ha ricevuto un’offerta monstre e sta vacillando

ARABIA RIVALE − L’Arabia Saudita grande concorrente dell’Inter sul mercato. Sia Kalidou Koulibaly che Romelu Lukaku hanno ricevuto offerte veramente importanti per volare in Oriente. Tra i due, Big Rom non ne vuole sapere: il suo obiettivo è quello di ritornare all’Inter. Come riferisce Luca Marchetti, in collegamento su Sky Sport 24, l’ex Napoli invece ci sta pensando seriamente. Proposta folle dell’Al-Hilal per il difensore: triennale da 30 milioni di euro l’anno.