Koopmeiners, ora l’Inter ci pensa seriamente! Asta Frattesi − CdS

La cessione di Sandro Tonali ha scatenato il mercato centrocampisti in Serie A. Ora l’Inter punta Koopmeiners, in attesa di capire cosa succederà con Frattesi

CORSA AL CENTROCAMPISTA − Effetto domino devastante scaturito dall’imminente partenza di Tonali dal Milan verso il Newcastle. L’Inter ne è coinvolta appieno. Per Davide Frattesi, principale obiettivo dei nerazzurri, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Il derby di Milano sta per entrare nel vivo. L’Inter, che aspetta di vendere Marcelo Brozovic, conta sulla parola data dal Sassuolo e per questa si sente in vantaggio; il Milan invece ha i soldi per accontentare le richieste neroverdi. Intanto, la Beneamata non sta a guardare e ha chiesto informazioni per Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell’Atalanta piace anche al Napoli. Marotta e Ausilio stanno insistendo e possono far lievitare le pretese del presidente Percassi. Sullo sfondo Milinkovic Savic.

Fonte: Corriere dello Sport − Fabio M. Splendore