Inter, il mercato di gennaio passa da Gosens: se parte due opzioni – TS

L’Inter si prepara al mercato di gennaio. Le strategie del club dipenderanno molto dal destino di Robin Gosens: in caso di addio, secondo Tuttosport, il club ha sondato due profili

DESTINO – Il mercato di gennaio dell’Inter, secondo Tuttosport, ruoterà tutto attorno al futuro di Robin Gosens: il tedesco in nerazzurro sta trovando poco spazio, chiuso da un grande Dimarco. Potrebbe restare, cercando di ribaltare le gerarchie o potrebbe decidere di lasciare Milano ed andare in Bundesliga, dove ha tante richieste. In caso di addio del tedesco l’Inter andrebbe alla ricerca di un esterno mancino: sondati i nomi di Sosa dello Stoccarda e di Robinson del Fulham.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini