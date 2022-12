Inter, riparte la caccia al Napoli. Inzaghi confida su due recuperi – TS

L’Inter ricomincia oggi il lavoro ad Appiano Gentile, verso la ripartenza della Serie A fissata il 4 gennaio. Inzaghi, secondo Tuttosport, crede nella rimonta sul Napoli grazie a due recuperi fondamentali

RECUPERO – L’Inter, nella giornata odierna, riprende a lavorare ad Appiano Gentile. L’obiettivo è arrivare pronti alla sfida contro il Napoli, in programma il 4 gennaio. Una sfida che, secondo Tuttosport, potrebbe già essere decisiva in chiave scudetto. Per la caccia ai partenopei, primi in classifica a +11 sui nerazzurri, Inzaghi confida nel rientro a pieno regime di due titolarissimi. Il primo è Brozovic che rientrerà dal Qatar dopo aver messo minuti nelle gambe ed aver giocato con continuità. Umore diverso per Lukaku, l’altro recupero fondamentale: il belga, scosso dopo l’eliminazione del Belgio al Mondiale (vedi articolo), andrà ricostruito mentalmente e fisicamente.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini