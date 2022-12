Zielinski avvisa l’Inter: «Non intendiamo mollare nulla nel 2023! Lanciati»

Zielinski, nazionale polacco e centrocampista del Napoli, ha lanciato la sfida all’Inter a quasi un mese dalla grande gara di Milano dopo la sosta. Il Napoli arriverà da capolista, a +11 sui nerazzurri

DETERMINATO − Piotr Zielinski avvisa l’Inter per l’imminente match dopo la sosta: «Onestamente ora mi concentro sul Mondiale. Quando tornerò, ricomincerò a dare il cento per cento per il club. Alla sosta siamo arrivati lanciati, dopo un periodo bellissimo, ma non è finita. Abbiamo ancora tante partite, tra campionato e Champions League, e non intendiamo mollare nulla nel 2023. Vogliamo fare la storia, così come l’abbiamo fatta qui con la Polonia».

Fonte: Corriere dello Sport − Roberto Maida