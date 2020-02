Inter, il futuro di Borja Valero a giugno è sempre più definito

La stagione 2019/2020 di Borja Valero era iniziata ai margini della rosa dell’Inter. Tuttavia, la determinata professionalità dello spagnolo – unita ai diversi infortuni che hanno colpito i centrocampisti di Conte – gli ha permesso di ritagliarsi uno spazio importante nella fase invernale. In scadenza a giugno 2020, in casa nerazzurra iniziano le riflessioni sul suo futuro, secondo quando riportato da “Calciomercato.com”.

PROFESSORE – Arrivato nel 2017 come titolare inamovibile, lo status di Borja Valero all’Inter è via via cambiato dopo la prima stagione. Analizzando le sue presenze nerazzurre in Serie A, al primo anno con Luciano Spalletti lo spagnolo ha giocato 36 gare, partendo titolare in 29 di esse, e accumulando un minutaggio medio di 71 minuti. Lo scorso anno, le partenze dal primo minuto si sono ridotte a 12, per un totale di 27. I minuti medi a partita sono scesi a 46. Cifre molto simili a quelli di quest’anno, il terzo per Borja Valero all’Inter. Sotto la guida di Antonio Conte, ha disputato appena 4 presenze da titolare su 9 totali, per 47 minuti di media. Questi numeri tuttavia non bastano a descrivere il contributo dell’ex Fiorentina. I 35 anni (festeggiati a gennaio) ne hanno limitato il raggio d’azione: nell’Inter è solo 13° per km percorsi in Serie A (dati ufficiali della Serie A). Tuttavia la sua intelligenza calcistica si è spesso rivelata preziosa nel fulcro del centrocampo, soprattutto in assenza di Marcelo Brozovic.

FUTURO – Ciononostante, il suo futuro sembra sempre più scritto, e non vergato di nerazzurro. Con ogni probabilità l’Inter non rinnoverà il contratto di Borja Valero, che scade proprio a giugno 2020. L’intenzione è quella di rinfrescare la rosa, investendo su profili di maggior spessore ma più giovani rispetto allo spagnolo.