UFFICIALE – Coronavirus, la decisione della UEFA su Inter-Ludogorets

La UEFA ha stabilito dove e come si giocherà Inter-Ludogorets, in seguito alle preoccupazioni espresse a causa del coronavirus (qui l’articolo). Ecco il contenuto del comunicato, pubblicato dal club bulgaro tramite il sito ufficiale.

UFFICIALE – Nessun rinvio per Inter-Ludogorets, in programma giovedì 27 febbraio alle 21.00. In seguito all’allarme Coronavirus che ha colpito l’Italia, il club bulgaro aveva chiesto delucidazioni all’UEFA e all’Inter. Bocciata l’idea di rinvio, l’ipotesi più probabile era quella di giocare a porte chiuse. In serata è arrivata la decisione ufficiale dell’UEFA, pubblicata dal Ludogorets attraverso il suo sito. L’Inter ha comunicato al Ludogorets che le autorità sanitarie di Milano hanno approvato la proposta di disputare il match a porte chiuse, senza tifosi presenti (qui il comunicato). Pertanto Inter-Ludogorets, gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, si disputerà regolarmente giovedì 27 febbraio alle 21.00.