Il Napoli punta su Emerson Palmieri, l’Inter si è defilata? – Sky

Emerson Palmieri, che sarà impegnato questa sera nella finale di Euro 2020 con la maglia dell’Italia, resta al centro del mercato. L’esterno italo-brasiliano, seguito a lungo dall’Inter, ora sembra essere nel mirino del Napoli con i nerazzurri apparentemente defilati.

Sembra essersi raffreddato l’interesse dell’Inter per Emerson Palmieri, particolarmente vivo nelle scorse settimane. L’esterno italo-brasiliano è un vecchio pallino dei nerazzurri e fino a non molto tempo fa, quando il Chelsea era tra le pretendenti per Hakimi (poi andato al PSG), era considerato anche una possibile pedina di scambio nella trattativa riguardante l’esterno marocchino. Sul giocatore ora è piombato il Napoli per espressa richiesta di Luciano Spalletti, da sempre un estimatore del giocatore. Secondo Alessandro Sugoni per “Sky Sport” presto partiranno i contatti ufficiali, ma anche il Napoli, come l’Inter, aspetta che il Chelsea abbassi le sue pretese: in questo momento il prezzo di 20 milioni di euro è considerato eccessivo. L’Inter in questo momento sembra essersi allontanata dal giocatore.