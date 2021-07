Molina, interesse Inter per il dopo Hakimi. Nome suggerito da Zanetti – SM

Molina è uno degli obiettivi dell’Inter per la fascia destra dopo la partenza di Hakimi. Secondo “Sport Mediaset”, il suo nome è stato indicato da Zanetti, anche se l’esterno dell’Udinese non è il primo della lista per quel ruolo.

TALENTI ARGENTINI – La grande stagione disputata all’Udinese ha permesso a Nahuel Molina di guadagnarsi la convocazione in Nazionale. L’Argentina, battendo il Brasile, ha conquistato la Copa America (vedi articolo) e Molina ha chiuso la competizione con 5 presenze, pur non scendendo in campo nella finalissima. Secondo “Sport Mediaset”, sull’esterno argentino c’è l’interesse dell’Inter. La società nerazzurra è alla ricerca di un sostituto di Achraf Hakimi e il profilo di Molina può essere tenuto in considerazione (qui le sue caratteristiche). Al momento non è in pole position, le prime scelte per il ruolo sono altre. Il nome è stato suggerito da Javier Zanetti in persona. Il vicepresidente nerazzurro è sempre molto attento ai suoi connazionali più talentuosi. Vedremo quale sarà la scelta dell’Inter per la fascia destra, ma Molina è sicuramente uno dei giocatori attenzionati.