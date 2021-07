Lautaro Martinez, l’Inter vuole trattenerlo. Presto le trattative per il rinnovo – SM

Lautaro Martinez, dopo lo scudetto, vince anche la Copa America e l’Inter vuole blindare il suo campione. Secondo quanto riportato da “Sport Mediaset”, le trattative per il rinnovo saranno avviate il prima possibile.

FIRMA SUL CONTRATTO – L’Argentina ha vinto la Copa America battendo il Brasile in finale per 1-0, con il gol decisivo di Angel Di Maria. Lautaro Martinez non ha trovato la via della rete, ma ha fatto comunque una partita di grande sacrificio e personalità, lasciando il campo al 79′ (vedi articolo). Dopo lo scudetto conquistato con l’Inter di Antonio Conte, per il “Toro” arriva un altro grande successo, questa volta a livello internazionale. Secondo “Sport Mediaset”, nel più breve tempo possibile inizieranno le trattative per il rinnovo con l’Inter. La società nerazzurra, dopo la dolorosa cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain, è sempre più intenzionata a trattenere tutti gli altri campioni, a partire proprio da Lautaro Martinez. Il rinnovo di contratto diventa quindi un passaggio fondamentale per la permanenza a Milano del numero 10.