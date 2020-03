Henrichs proposto all’Inter: il parere di Conte sull’esterno tedesco

Le fasce laterali sono una zona del campo estremamente importante nel calcio di Conte. Il tecnico dell’Inter ha sempre fatto leva sugli esterni come pedine fondamentali per allargare il campo. Nelle ultime settimane, secondo “Calciomercato.com”, è tornato in auge il nome di Benjamin Henrichs, esterno tedesco 23enne.

FUOCO IN FASCIA – In ogni squadra allenata da Antonio Conte, gli esterni del 3-5-2 rappresentano due pedine fondamentali. Il tecnico dell’Inter pretende un lavoro eccezionale in fascia, in entrambi le fasi. A una spinta costante sui fianchi degli avversari va affiancata la capacità di ripiegare, infoltendo la retroguardia. Una duttilità non così facile da sviluppare, né tanto meno da trovare. In questa stagione all’Inter Conte sta compiendo un lavoro eccezionale con Antonio Candreva, e il mercato di gennaio ha aiutato con l’arrivo di Ashley Young. Tuttavia il tecnico italiano non è soddisfatto, e già a gennaio ha preteso che si tentasse di portare a Milano Marcos Alonso, suo pupillo al Chelsea. Le pretese dei Blues cozzano però con la disponibilità a spendere di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. L’appuntamento è rimandato in estate, dove i nerazzurri faranno leva anche sul potenziale riscatto (sempre dai londinesi) di Victor Moses.

NOME TIEPIDO – Nelle ultime ore, proprio all’Inter sarebbe stato proposto un nome nuovo per la fascia. Si tratta di Benjamin Henrichs, esterno tedesco classe 1997. Non uno sconosciuto in casa nerazzurra: l’interesse nasce già nell’estate 2018, quando l’esterno era in forza al Bayer Leverkusen. L’Inter virò poi su Sime Vrsaljko, e Henrichs passò al Monaco, dove gioca tutt’ora. Nonostante la giovane età e la duttilità a giocare in entrambe le fasce, sembra però che non incontri il favore di Conte. Il tecnico vuole rinforzare nettamente le corsie dell’Inter, e predilige giocatori più maturi dal punto di vista tecnico.