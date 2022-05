Handanovic, distanza ancora per il rinnovo. Lui chiede una sicurezza – Sky

Handanovic, ieri titolare in Udinese-Inter, riflette sul suo futuro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, a breve ci sarà un incontro ma lui vuole delle sicurezze.

PRESTO L’INCONTRO – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Samir Handanovic presto incontrerà l’Inter per discutere del rinnovo, lui chiede due anni e l’Inter vuole offrire uno. André Onana è il portiere sullo sfondo e che si giocherà un posto da titolare. Era successo lo stesso tra Toldo e Julio Cesar e anche in quel casso passò anche del tempo prima di vedere il portiere brasiliano titolare. Handanovic vuole rimanere, ma per giocarsi una maglia da titolare.