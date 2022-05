Sabatini: «Clamoroso che il distacco fra Inter e Milan si giochi sui portieri!»

Anche ieri il Milan è uscito favorito da un errore evidente di un avversario, in questo caso il portiere della Fiorentina Terracciano. Durante Pressing Serie A su Italia 1 Sabatini vede i rossoneri più fortunati dell’Inter, non solo per la vicenda Radu.

IN PORTA – Sandro Sabatini fa notare: «È abbastanza clamoroso che il distacco fra Inter e Milan si giochi su due errori incredibili dei portieri. Con la giustificazione della pressione, del fatto che era molto delicata e che veniva dopo Bologna l’Inter ha giocato una buona partita, però sia nel complesso sia giocatore per giocatore mi sembra ce ne sia qualcuno col fiatone. Tipo? Me ne vengono tanti a parte Ivan Perisic, che ha giocato una partita straordinaria ed è stato un trascinatore. Edin Dzeko si è procurato il rigore, ma non è il campione che abbiamo visto nel girone d’andata. Joaquin Correa fa peggio di Dzeko, secondo me, però è legittima l’alternanza che sta facendo Simone Inzaghi. Capisco anche che l’Inter giocava veramente sotto pressione, sia per il risultato di Bologna sia per il risultato del Milan di un’ora prima».