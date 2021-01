Eriksen, movimenti dall’Inghilterra. Interesse del Tottenham, nodo ingaggio

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Eriksen può ancora uscire dall’Inter a gennaio: si inizia a muovere qualcosa in Inghilterra. Il Tottenham potrebbe spingere per un clamoroso ritorno. Manuele Baiocchini, su Sky Sport, fornisce le ultime sulla possibile operazione.

MOVIMENTO – Christian Eriksen potrebbe lasciare l’Inter. Nonostante i 120′ minuti disputati in Coppa Italia, il danese è ancora in uscita, con i nerazzurri che attendono potenziali acquirenti. In tal senso, dopo settimane di immobilismo, arrivano novità dall’Inghilterra, come riportato da Manuele Baiocchini su “Sky Sport 24”: «Sì, qualcosa si muove per Eriksen. Il Tottenham da qualche contatto che c’è stato potrebbe iniziare ad essere interessato concretamente. Il nodo è rappresentato dall’ingaggio: il danese, all’Inter, guadagna il doppio rispetto al contratto che aveva agli Spurs. Bisognerà trovare l’accordo. Anche altri club inglesi hanno chiesto informazioni».