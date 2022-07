Dybala, tanti club interessati ma nessuno affonda il colpo: Milano e Spagna osservano – CdS

Dybala svincolato di lusso, tanti i club osservano con attenzione ma nessuno affonda il colpo (a parte l’Inter). Il Milan ora guarda interessato, ma occhio anche alla Spagna.

DA MIAMI – Paulo Dybala ad oggi sta vivendo un vero e proprio paradosso: in tanti lo vogliono, ma ancora nessuno ha soddisfatto le richieste del calciatore (e del suo entourage). Lui continua a godersi le vacanze insieme la compagna e ad allenarsi a Miami. Sembrava tutto fatto con l’Inter, ma ad oggi la trattativa è ferma. Certo, l’ipotesi nerazzurra è tutt’altro che sfumata, anche perché Beppe Marotta stravede per lui e lo dimostra il forte interesse che ha mostrato sin da subito per l’argentino. Una cosa sembrerebbe esser certa: Milano o Spagna le sue prossime destinazioni. Anche il Milan, soprattutto dopo il rinnovo di Maldini-Massara, potrebbe decidere di muoversi con più decisione e provare a intavolare una trattativa con l’agente del calciatore. Per la prima volta nella sua carriera Dybala è senza un progetto tecnico di cui essere protagonista. Adesso è lui a sognare la squadra giusta per rilanciarsi e riconquistare la maglia da titolare dell’Argentina al Mondiale in Qatar.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti