Vidal e Sanchez, addio più vicino. Fissato incontro Inter-agente – TS

L’Inter è pronta a lavorare sulle uscite: Alexis Sanchez e Arturo Vidal sono sempre più vicini all’addio ai colori nerazzurri. Fissato l’incontro con l’agente dei calciatori

INCONTRO –L’Inter, si prepara a formalizzare le uscite di Sanchez e Vidal. Secondo quanto riporta Tuttosport la prossima settimana andrà in scena un incontro tra l’Inter e l’agente dei due cileni, Felicevich. Per liberare il centrocampista serviranno 4 milioni, discorso diverso invece per Sanchez: il cileno, ad oggi, ha rifiutato ogni destinazione e, i 7 milioni del suo ingaggio pesano come macigni a bilancio. Anche in caso di mancato arrivo di Dybala è difficile ipotizzare che l’attaccante cileno possa rimanere a disposizione di Inzaghi. Verrà trovata una soluzione.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino