Djalò, accordo con l’Inter. Juventus di mezzo, il Lille spinge – SI

Per Tiago Djalò l’Inter ha un accordo valido per giugno, la Juventus si è però inserita nelle ultime ore. Il Lille spinge per una sola soluzione, lo fa sapere Alfredo Pedullà su Sportitalia.

TRATTATIVA – L’Inter ha un accordo già formalizzato per giugno a parametro zero con Tiago Djalò, che ha il contratto in scadenza con il Lille. La Juventus però nelle ultime ore si è inserita nella trattativa offrendo 3 milioni di euro di indennizzo al club francese per anticipare l’acquisto a gennaio. Alfredo Pedullà fa sapere che il Lille spinge per la soluzione bianconera, il difensore è tentato dalla possibilità di andare via in questo momento. Inoltre la società torinese gli ha garantito che non verrà ceduto in prestito, Djalò non apprezzerebbe.