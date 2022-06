Demicheli: «L’Inter non vuole cedere Dzeko e Correa! Dybala non sa…»

In casa Inter resta da capire la situazione legata a Dybala. Il giocatore è stato messo ormai in stand-by da un paio di settimane per favorire il ritorno di Lukaku. Serve prima cedere ma, secondo Marco Demicheli di Sky Sport, Dzeko e Correa non dovrebbero muoversi

ATTESA PER LE CESSIONI − Demicheli ha fatto il punto sulla situazione Dybala e le uscite in attacco: «Paulo Dybala non sa la sua prossima destinazione. Nessun rilancio dell’Inter anche perché ha capito nel frattempo come fosse percorribile la pista verso Romelu Lukaku. C’è da aspettare e capire se ci saranno delle cessioni in attacco. Qualcuno andrà via, l’idea è quella di mantenere Edin Dzeko e Joaquin Correa. Alexis Sanchez può partire, sul cileno c’è l’interesse del Siviglia».