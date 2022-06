Correa, Marsiglia in forte pressing: ma volontà dell’argentino è un’altra – TS

Joaquin Correa è finito nel mirino del Marsiglia. Secondo Tuttosport, il club francese spinge per arrivare all’argentino: il calciatore, però, non vuole lasciare Milano

PRESSING – Su Joaquin Correa è piombato il Marsiglia. Secondo Tuttosport, la squadra francese è in forte pressing sull’attaccante argentino che è un pupillo del tecnico Jorge Sampaoli che ha allenato il “Tucu” al Siviglia ed in nazionale. Al momento, però, spiega il quotidiano di Torino, dal calciatore non arrivano aperture ad un trasferimento: il calciatore sa di essere una delle pedine su cui Simone Inzaghi fa più affidamento. Molto, però, dipenderà dall’evoluzione del reparto offensivo dell’Inter: se dovessero arrivare sia Dybala che Lukaku sarebbe difficile, per i nerazzurri, resistere ad un’eventuale offerta per “il Tucu”.

Fonte: Tuttosport – S.P