Dybala, l’Atletico Madrid non spaventa l’Inter al momento – CdS

L’Inter ha intavolato il tutto per Paulo Dybala. La Joya gradisce diventare un nerazzurro ma c’è da trovare la quadra. Ciò che è sicuro è che i nerazzurri non sono preoccupati da altre squadre, come, l’Atletico Madrid.

INTERESSE – Dybala interessa solo all’Inter? Certo che no. In Spagna, Antun, tiene vivi i discorsi anche con l’Atletico Madrid con Simeone che è un grande estimatore della Joya. Ma la sostanziale differenza (e da qui la tranquillità dell’Inter) sta tutte che l’Atletico al momento non lo vuole. Come spiega bene il Corriere dello Sport, l’Atletico Madrid potrebbe affondare il colpo solo dalla metà di luglio in poi, troppo in là secondo gli agenti di Dybala. Insomma, Inter tranquilla e fiduciosa.

