Dybala, distanza tra domanda e offerta. Ma l’Inter sa una cosa – CdS

L’Inter ha in mano Paulo Dybala, ma, come scrive il Corriere dello Sport, sembra esserci ancora distanza tra domanda e offerta sull’ingaggio. Vediamo nel dettaglio la situazione.

DISTANZA – L’Inter ha in mano un gioiello, una pietra rara che si chiama Paulo Dybala. L’argentino ieri sembrava sembrava avesse già l’accordo con l’Inter ma così non è. Come spiega bene il Corriere dello Sport questa mattina, la Joya ha ancora un po’ di distanza da colmare dall’Inter. Domanda e offerta dunque non si sono trovate. Andiamo con ordine. L’Inter offre 5.5 milioni di euro a base fissa più 1.5 milioni di bonus così da arrivare a 7 milioni di euro. Dybala e il suo entourage però vorrebbero almeno 6 milioni di base fissa. Insomma, come Brozovic e Lautaro Martinez. Vero è che l’Inter però sa una cosa: al momento Dybala non ha nessun’altra squadra pronta a prenderlo e fa leva su questo aspetto. Quella nerazzurra, sul tavolo, è l’unica proposta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno