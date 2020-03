Chong: “Manchester United club giusto per me. Io...

Chong: “Manchester United club giusto per me. Io onorato. Il rinnovo…”

Condividi questo articolo

Tahith Chong ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United (QUI il comunicato). Sfuma quindi un obiettivo di mercato dell’Inter con i nerazzurri che hanno corteggiato e trattato a lungo il giocatore

DICHIARAZIONI – Queste le dichiarazioni di Tahith Chong: «Quando sono entrato a far parte del Manchester United da giovane, era un sogno diventato realtà. È un onore ogni volta che indosso la maglia e rappresento questo club. Sto lavorando duramente ogni giorno per migliorare e so che questo è l’ambiente perfetto per sviluppare il mio gioco. L’opportunità di imparare dal manager, dal suo staff e dai giocatori di livello mondiale qui è fantastica. Sono lieto di firmare questo nuovo contratto e sono davvero grato per l’opportunità di mettermi alla prova qui per molti anni a venire».

Fonte: manutd.com