Cecere: Â«AgoumÃ© vuole il rinnovo con l’Inter! Gravillon ottimo momentoÂ»

Cecere: «Agoumé vuole il rinnovo con l’Inter! Gravillon ottimo momento»

Agoumé e Gravillon, entrambi in prestito e di proprietà dell’Inter. Di loro ha parlato Crescenzo Cecere, che insieme ad Oscar Damiani curano gli interessi dei due ragazzi, ha parlato ai microfoni di “TuttoMercatoWeb”.

SU AGOUMÉ – Agoumé nelle ultime giornate di campionato ha conquistato la titolarità nel centrocampo dello Spezia. Di questo e del suo futuro parla Crescenzo Cecere, che insieme a Oscar Damiani curano gli interessi del giocatore per quanto riguarda l’Italia: «Noi siamo gli intermediari e referenti in Italia. Il ragazzo sta facendo bene, sia noi che il suo agente siamo contenti di aver scelto lo Spezia. Con l’Inter stiamo discutendo del rinnovo, vedremo… vogliamo mettere nero su bianco. Il ragazzo tiene molto ai nerazzurri, ha voglia di tornare all’Inter: è il suo obiettivo».

SU GRAVILLON – Non solo Agoumé, anche Gravillon è di proprietà dell’Inter e in prestito, in Francia: «Sta disputando un ottimo campionato in Francia. Mercoledì ha segnato un gol che vale doppio in una sfida salvezza. Ha avuto delle richieste ma è contento e vuole proseguire l’avventura in Francia. Poi vedremo quando sarà il momento del riscatto dall’Inter».