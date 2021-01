In Inter-Benevento occasione per Eriksen? Il danese Ã¨ galvanizzato

In Inter-Benevento occasione per Eriksen? Il danese è...

In Inter-Benevento occasione per Eriksen? Il danese è galvanizzato

Inter-Benevento potrebbe essere l’occasione ideale per rivedere subito Eriksen in campo. Il danese ha l’entusiasmo della rete al Milan dalla sua.

CAMBIO POSSIBILE – Conte in Inter-Benevento deve pensare a gestire la sua rosa. Come sempre, verrebbe da dire, visto il calendario nerazzurro. Questo apre uno spiraglio per un nome in particolare. Che tra l’altro è sempre al centro delle discussioni da un anno. Ovviamente quello di Christian Eriksen. Ci sono due fattori che spingono.

UNICA ALTERNATIVA – Il primo è anche il motivo del suo improvviso rilancio da parte di Conte. Brozovic non ha un’alternativa di ruolo come regista basso. E il croato è uno che gioca sempre, macinando km su km (quarto in Serie A per distanza percorsa). Se il tecnico volesse farlo arrivare fresco alla sfida con la Juventus in Coppa Italia di mercoledì 3 Eriksen sarebbe il titolare col Benevento. In quanto unica alternativa.

ENTUSIASMO DA SFRUTTARE – Il secondo fattore è chiaramente la scia di entusiasmo. Eriksen col Milan ha trovato minuti di campo, fiducia e soprattutto un gol decisivo. In un big match a eliminazione diretta. Conte per primo ha annunciato che avrà altri minuti. Quale occasione migliore per sfruttare l’onda lunga di quella rete? Mandarlo in campo subito potrebbe essere una mossa utile, per il ragazzo e per l’Inter.