Cairo: «Bremer-Inter? Molto interesse, anche dall’estero. Ora vediamo»

Si parla tanto di Bremer all’Inter, ma al momento Cairo frena. Il presidente del Torino, intercettato al termine dell’Assemblea di Lega Serie A, dà un breve commento sulla situazione legata al difensore brasiliano.

IL PIÙ RICHIESTO – Gleison Bremer è un obiettivo di mercato dell’Inter ma anche di diversi club, non solo dalla Serie A. Urbano Cairo presidente del Torino, alimenta una possibile asta al termine della stagione in corso: «Quanto può valere Bremer? Non lo so. L’Inter si è già fatta sentire? C’è molto interesse, anche all’estero, però vediamo. Chiudiamo bene il campionato, mancano sette partite che non sono poche e poi vediamo».