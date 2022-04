Inter, via alla vendita per la la sfida di San Siro con l’Empoli: fasi e dettagli

L’Inter cerca la spinta di San Siro per questo rovente finale di stagione tra corsa scudetto e semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Milan. Mentre sale l’attesa per il derby e per la Roma (vedi articolo), i tifosi nerazzurri possono già acquistare i biglietti per la partita con l’Empoli

SPINTA – L’Inter in questo finale di stagione ha bisogno di tutta l’energia del suo pubblico e di un San Siro tornato finalmente alla massima capienza come tutti gli altri impianti sportivi. Mentre sale la febbre sia per la semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Milan che per la prossima di campionato con la Roma, che ha toccato già quota 60mila, il club nerazzurro mette in vendita i biglietti per Inter-Empoli, ovvero la penultima sfida casalinga della stagione. Come al solito la vendita si divide in tre fasi: oggi tocca agli abbonati, domani agli abbonati più Soci Inter Club e per finire, martedì 19, parte la vendita libera. La squadra di Simone Inzaghi ha bisogno del suo popolo per sognare in grande.

Fonte: inter.it