Buchanan, presto l’ultimo affondo dell’Inter: due fattori a vantaggio! – CdS

Inter e Bruges vogliono entrambe chiudere la trattativa per Buchanan. Secondo Corriere dello Sport a breve ci sarà il passo decisivo. Due fattori aiutano i nerazzurri nella conclusione a lieto fine.

STOP AND GO – Dopo una prima accelerata nella trattativa fra Inter e Bruges per Tajon Buchanan, si è giusti a una piccola pausa. Il club belga, che ha concesso un po’ di clemenza con uno sconto sulla cifra richiesta, ora è fermo a quota 10 milioni di euro. Dall’altra parte c’è la dirigenza nerazzurra, che vorrebbe scendere ancora di prezzo. Per questo l’operazione è stata momentaneamente congelata, solo per qualche giorno s’intende. Il nuovo anno, infatti, porterà sicuramente alla risoluzione di tutto e la prossima settimana sarà decisiva per il futuro di Buchanan. Secondo quanto riporta Corriere dello Sport, le probabilità che l’affare per il trasferimento del canadese si blocchi sono veramente basse. Dalla parte dell’Inter c’è la volontà del 24enne ma anche quella dello stesso Bruges, che sul calciatore non conta più nulla e che vuole chiudere il prima possibile la trattativa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno