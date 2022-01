Brozovic-Inter, accordo raggiunto: annuncio in arrivo per il rinnovo. Dettagli

Accordo raggiunto tra Marcelo Brozovic e l’Inter per il rinnovo del contratto del centrocampista croato: annuncio in arrivo.

RINNOVO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, è stato trovato l’accordo per il rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter. L’incontro dovrebbe essere quello decisivo per mettere tutto nero su bianco. L’annuncio è atteso dopo la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus o, al più tardi, dopo la partita di campionato contro l’Atalanta. La distanza tra le parti di alcuni mesi fa è stata via via limata. Ed i segnali di apertura del centrocampista nelle scorse settimane hanno fatto crescere la fiducia in Simone Inzaghi e Steven Zhang. Tutti e due hanno spinto molto per il prolungamento del contratto del croato. Il nuovo contratto del giocatore dovrebbe durare fino al 2026 con un ingaggio di 6 milioni di euro all’anno più diversi bonus che potrebbero portare lo stipendio fino a 7 milioni.

Fonte: SportMediaset.it