Brozovic, incontro con l’Inter per il rinnovo: c’è una data – TS

Dopo Lautaro Martinez e Barella, all’elenco manca solo Marcelo Brozovic per quanto riguarda l’adeguamento di contratto. Secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport, c’è anche una data per l’incontro.

PRIMO INCONTRO – Brozovic, nonostante le sirene da Newcastle, pare determinato a proseguire la sua avventura all’Inter. Il primo incontro per discutere del rinnovo, secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, è previsto dopo la partita contro l’Empoli in campionato. Tutto fatto, invece, per Lautaro Martinez, e accordo ormai vicino anche per quanto riguarda Nicolò Barella.

Fonte: TuttoSport