Zenga: «L’Inter con Dzeko ha cambiato schema. Differenza dall’anno scorso»

Zenga ha parlato a Inter TV a seguito della vittoria di ieri sera per 3-1 sullo Sheriff in Champions League. L’ex portiere e capitano ha sottolineato il valore di Dzeko, migliore in campo (vedi pagelle).

LA NOVITÀ – Walter Zenga fa un parallelo fra questa stagione e la scorsa: «L’Inter porta tantissimi giocatori in fase offensiva, scopre molto. Magari servirebbe avere un mediano che si abbassi o cose del genere, ma quando crei ventinove tiri con lo Sheriff e diciotto col Real Madrid facendo solo tre gol lì è il concetto da migliorare. Poi è chiaro che ci sono anche gli altri in campo che hanno qualità: nei novanta minuti è impossibile che gli avversari non creino neanche una chance da gol. Nel primo tempo l’Inter ha preso una ripartenza incredibile dello Sheriff: chi era a contrastare? Edin Dzeko! L’Inter ha cambiato schema: prima, con Romelu Lukaku, potevi giocare in verticale e con la palla nello spazio. Oggi, con Dzeko e Lautaro Martinez, questo lavoro non lo puoi fare perché Dzeko ha altre caratteristiche. Questa squadra gioca in maniera completamente differente dall’anno scorso».