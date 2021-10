Dimarco difensore? In Inter-Sheriff gioca da centrocampista aggiunto

Inzaghi per Inter-Sheriff ha scelto Dimarco come titolare a sinistra. In difesa stavolta. Ma il giocatore ha fatto il difensore solo nominalmente.

TITOLARE A SORPRESA – La titolarità di Dimarco in Inter-Sheriff è stata una scelta a sorpresa di Inzaghi. A sorpresa ovviamente per noi spettatori. Il tecnico ha seguito una logica precisa. Sapeva di dover impostare una partita con vocazione offensiva viste le abitudini degli avversari. E il numero 32 più che come terzo difensore gli serviva in appoggio alla manovra. Quasi da secondo esterno. O meglio da centrocampista aggiunto.

CENTROCAMPISTA DI SINISTRA – Partendo dalla sua posizione di terzo difensore a sinistra Dimarco si proponeva una delle prime opzioni in impostazione. Ma non si è limitato a stare in quella zona. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Il suo apporto è stato a tutto campo. Partendo basso poi si alzava, quasi in posizione da interno di sinistro di centrocampo, cercando scambi, sovrapposizioni. I tocchi sono 68, con 58 passaggi (quinto valore più alto della squadra, e tra i cinque è quello che ha giocato meno minuti). Questa è la sua heatmap sempre da Whoscored:

Non tragga in ingazzo la zona verde a destra: quella è dovuta alle punizioni, che finché è stato in campo sono state tutte responsabilità del numero 32, sia da destra che da sinistra.

ARMA TATTICA – Inzaghi ha fatto una scelta specifica. Dimarco gli serviva, come si è visto spesso, come centrocampista mascherato. Difensore solo sulla carta, in realtà elemento offensivo. Di piede, qualità e regia qualche metro più avanti. Un ruolo ibrido, imparato a Verona e ora riproposto in versione nerazzurra.