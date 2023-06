Brozovic-Barcellona, problema di tempo con l’Inter. Standby – Sky

La questione Brozovic appare di difficile soluzione in tempi rapidi, visto che lui non sembra molto attratto dall’Arabia Saudita. Sugoni, su Sky Sport 24, parla dei problemi nella trattativa fra Inter e Barcellona.

COMPLICAZIONI – Così Alessandro Sugoni sul futuro di Marcelo Brozovic: «Andiamo avanti con le stories, lui si diverte molto. Ieri ha pubblicato due cuori nerazzurri, è la dimostrazione che la situazione è in standby. Più passa il tempo più sembra difficile che Brozovic possa dire sì a questa offerta da venti milioni a stagione per tre anni dell’Al-Nassr. Ha provato a chiedere trenta milioni in due anni, siamo in attesa di novità che non arrivano e non ci sono. Più passa il tempo più sembra difficile. Resta all’Inter? C’è sempre il Barcellona, la cifra che aveva messo d’accordo Inter e Al-Nassr era ventitré milioni di euro. Il Barcellona non arriva a ventitré milioni, dà a Brozovic un riennale da sette milioni a fronte dei sessanta complessivi che avrebbero dato in Arabia Saudita. Però lì avrebbe una centralità nel calcio europeo. C’è un problema di tempo, perché ancora il Barcellona non può presentare un’offerta all’Inter non avendo la disponibilità economica. E questo frena il mercato in entrata».